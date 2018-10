Pompeo: Saudi-Arabia vil stille skyldige i Khashoggi-saken til ansvar

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener Saudi-Arabia ønsker alle fakta på bordet i forbindelse med Jamal Khashoggis forsvinning.

Pompeo sier at hans inntrykk er at Saudi-Arabia ønsker å få alle fakta på bordet og sikre at alle skyldige blir stilt til ansvar, inkludert skyldige blant saudiarabiske ledere eller høytstående tjenestemenn.

Uttalelsen kommer etter hans møte med kronprins Mohammed bin Salman tirsdag hvor forsvinningen til journalisten Khashoggi ble diskutert.

Den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi forsvant etter at han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Khashoggi har det siste året bodd i USA og har kommet med kritikk mot tronarving bin Salmans styre, blant annet i kommentarartikler i Washington Post.

Tyrkiske tjenestemenn hevder Khashoggi ble drept inne på konsulatet, mens den saudiarabiske regjeringen nekter å noe kjennskap til forsvinningen.

(©NTB)

Mest sett siste uken