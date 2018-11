Pompeo skal møte Nord-Koreas utenriksminister

USAs utenriksminister Mike Pompeo reiser torsdag til New York for å møte sin nordkoreanske kollega Kim Yong-chol.

Utenriksdepartementet sier deres fremste Nord-Korea-utsending, Stephen Biegun, også skal være med på møtet der Pompeo og Kim skal diskutere innsatsen for å «oppnå endelig og fullstendig bekreftet atomavvæpning» i Nord-Korea.

I helgen kritiserte Nord-Korea USA for å fortsette å støtte sanksjonene mot landet og kom med hint om at atomprogrammet kan gjenopptas. Myndighetene i Pyongyang beskyldte motparten i Washington for å stikke kjepper i hjulene for det president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un ble enige om da de møttes i Singapore i juni.

USAs utenriksdepartement sier Pompeo og Kim skal diskutere «alle de fire pilarene i fellesuttalelsen fra Singapore-toppmøtet», inkludert kjernefysisk nedrustning.



