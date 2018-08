Pompeo: USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran

USAs utenriksminister Mike Pompeo lovet søndag at USA vil gjeninnføre sanksjonene mot Iran. Hensikten er å få Iran til å oppføre seg som «et normalt land».

Sanksjonene mot Iran ble først opphevet i forbindelse med at atomavtalen med landet ble inngått, men etter at USA trakk seg fra avtalen i mai, har Trump varslet full gjeninnføring av de økonomiske sanksjonene. Det var kjent at det skulle skje i august og november.

Nå tidfester Pompeo det nærmere: Fra tirsdag europeisk tid vil ikke iranske myndigheter lenger kunne kjøpe amerikanske sedler og omfattende sanksjoner rettet mot iransk industri blir innført. Dette vil blant annet ramme teppeeksportører og pistasjnøttprodusenter i landet. Også bil- og metallindustri, inkludert handel med gull, vil rammes hardt.

De siste og viktigste sanksjonene som gjeninnføres, rammer olje- og banksektorene og innføres fra 4. november.

Pompeo sa til pressen søndag at det økende presset mot myndighetene i Iran har til hensikt å tvinge ondsinnede iranske handlinger på retrett. Han sa at det iranske folk ikke er fornøyd med at deres egne ledere har mislyktes i å levere på de økonomiske løftene som ledelsen selv har gitt.

Pompeo sier videre at sanksjonene opprettholdes til Iran foretar en radikal kursendring og at president Donald Trump er fast bestemt på å få landet til å «oppføre seg som et normalt land».

(©NTB)

Mest sett siste uken