Pornostjerne tok løgndetektortest om Donald Trump - her er resultatet

Pornostjernen Stephanie Clifford, også kjent som «Stormy Daniels», har påstått at hun hadde ubeskyttet sex med Donald Trump i 2006.

USAs president Donald Trump giftet seg med Melania Trump i 2005, og har på det sterkeste benektet affæren med Clifford.

En løgndetektortest som ble tatt av Clifford i 2011, har imidlertid konkludert med at hun snakket «sant» om affæren med Trump, ifølge en løgndetektorrapport som NBC News har fått tilgang til.

Kontrolløren som utførte testen, konkluderte med at det var 99 prosent sannsynlighet for at hun snakket sant om affæren med Trump.

Løgndetektortesten ble tatt i forbindelse med et intervju med magasinet «Life & Style» i 2011, men innholdet i rapporten ble aldri publisert før nå.

Rapporten inneholder også en erklæring fra kontrolløren Ronald Slay - som ble signert mandag denne uken, 19. mars 2018 - hvor han sverger at innholdet i rapporten er autentisk.

Løgndetektortest er anses ikke som tilstrekkelig bevis i flere amerikanske delstater, ifølge BBC.

Det var The Wall Street Journal som omtalte detaljene i rapporten først tirsdag denne uken.

Bildebevis

Det finnes også bildebevis som viser Clifford idet hun tar løgndetektortesten. Cliffords advokat, Michael Avenatti, bekrefter overfor NBC News at bildet er hentet fra en video som ble filmet under løgndetektorundersøkelsen i mai 2011.

- Lenge før Trump kunngjorde sitt kandidatur som president, besto Clifford en løgndetektortest som bekrefter hennes forhold til Trump, sier Avenatti.

- Hvor er hans testresultater som viser det motsatte?

- Når dette er overstått, vil det amerikanske folket vite sannheten om forholdet og dekkhistorien, sier Avenatti.

- Betalte penger for rapporten

Advokaten bekrefter at han betalte 25.000 dollar for å få videoen av løgndetektortesten og tilleggsmaterialet.

Løgndetektorrapporten viser at Clifford svarte «ja» på følgende tre spørsmål:

«Rundt juli 2006, hadde du vaginalt samleie med Trump?»

«Rundt juli 2006, hadde du ubeskyttet sex med Trump?»

«Sa Trump at du skulle få være med på The Apprentice (TV-program som Trump ledet red.anm.)?»

- Brutt en taushetserklæring

Clifford har de siste månedene skapt overskrifter med en påstått tidligere affære med president Trump. I 2016 skrev hun imidlertid under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om saken og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra Trumps advokat Michael Cohen for dette.

Nå har Cohen gått til retten med krav om at Clifford betaler 20 millioner dollar – rundt 154 millioner norske kroner – for brudd på denne avtalen. Han mener Clifford har brutt vilkårene minst 20 ganger og at avtalen slår fast at det skal betales 1 million dollar for hvert brudd.

Cliffords advokat kommenterte saken på Twitter fredag.

- At vi har en sittende president som jakter 20 millioner kroner i falske «erstatningskrav» fra en privat borger, som kun vil fortelle offentligheten hva som skjedde, er oppsiktsvekkende, skriver Avenatti.

- Har mottatt trusler

Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Clifford. Pornoskuespilleren har på sin side tilbudt seg å betale tilbake de 130.000 dollarene hun har fått utbetalt, slik at hun kan «snakke åpent og fritt om sitt tidligere forhold med presidenten og forsøkene på å få henne til å tie». Hun har også saksøkt presidenten for å få avtalen opphevet. Fredag hevdet Cliffords advokat at klienten hans har mottatt trusler.

- Min klient ble fysisk truet til å holde tett om det hun visste om Donald Trump, sa Avenatti i et intervju med CNN.

Han la til at hun vil fortelle mer om dette i et intervju med TV-stasjonen CBS som vil bli sendt senere denne måneden. Forholdet mellom pornoskuespilleren og Trump skal ha foregått fra sommeren 2006 og et godt stykke ut i 2007.

