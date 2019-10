Portforbud innføres i Santiago etter voldsomme protester

Chile har innført portforbud i Santiago som følge av opptøyene. Samtidig har den chilenske regjeringen lagt prisstigningen på undergrunnsbanen på is.

Dagen etter at det ble erklært unntakstilstand i hovedstaden, sier general Javier Iturriaga at et portforbud er nødvendig.

– Etter å ha analysert situasjonen og de rystende handlingene som skjedde i dag, har jeg tatt beslutningen om å innstille friheter og bevegelser gjennom et totalt portforbud, sier generalen.

Portforbudet gjelder fra lørdag klokken 22 til søndag klokken 7.

Maner til ro

Uttalelsen til generalen kom ikke lenge etter at president Sebastián Piñera kunngjorde at regjeringen har utsatt planene om en prisstigning på metrobillettene.

I en TV-sendt tale sa presidenten at det vil bli holdt samtaler i regjeringen om den «vanskelige situasjonen»

– Regjeringens prioritet er sikkerheten til chilenerne og å sikre offentlig orden, sa Piñera og fortalte at demonstrantene har «gode grunner» til å protestere mot prishoppet på billettene.

– Men ingen, ingen, har rett til å utføre brutal ulovlig vold, som dem som har ødelagt, satt fyr på eller skadet mer enn 78 undergrunnsstasjoner i Santiago, fortsatte han.

General Javier Iturriaga ber folk følge portforbudet.

– Vi ber alle om å dra hjem og vurdere tiltakene som regjeringen har meddelt og se etter deres familie og hjem, sier Javier Iturriaga, ifølge Reuters.

Soldater i gatene

Lørdag patruljerte soldater i gatene i hovedstaden som følge av at det ble erklært unntakstilstand i byen. Ifølge nyhetsbyrået AP har ikke det skjedd siden general Augusto Pinochets regime tok slutt i 1990.

Gatene i Santiago var roligere lørdag morgen, men rundt lunsjtider brøt det ut nye protester. Tusenvis av chilenere startet dagen med å slutte seg til en demonstrasjon for å uttrykke frustrasjon over sosiale og økonomiske problemer. Mange hadde med seg gryter og kar som de slo på.

Ved midnatt fredag kveld ble samtlige metrolinjer stengt, og de vil bli stengt fram til mandag, minst, som følge av de store skadene på stasjonene.

Piñeras regjering skrudde nylig opp prisen på en metrobillett fra ca. 10,50 kroner til 11 kroner og begrunnet det med økte drivstoffpriser.

(©NTB)