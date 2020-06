Portforbud oppheves i storbyer i USA

Myndighetene i både Los Angeles og i USAs hovedstad Washington har besluttet å oppheve portforbudet som millioner av mennesker har vært underlagt.

En rekke amerikanske byer innførte portforbud kveld og nattetid da det brøt ut voldsomme opptøyer i kjølvannet av fredelige demonstrasjoner mot politivold og rasisme.

Uroen omfattet plyndring, ildspåsettelse og voldelig inngripen fra politiet, men onsdag gikk demonstrasjonene stort sett rolig for seg. Fra torsdag oppheves dermed portforbudet i en rekke byer, deriblant også San Francisco og Salt Lake City.

Også i New York gikk protestene roligere for seg onsdag, men det vil torsdag kveld fortsatt være portforbud i USAs største by.

