Portugal rammes hardt av en tredje virusbølge

Portugal ber om internasjonal hjelp for å lette presset på overarbeidet sykehuspersonell. Landet står midt oppi en stor tredje smittebølge.

Det er registrert drøyt 13.000 koronadødsfall i Portugal, og flere enn 5.000 av disse har funnet sted i januar.

Statsminister Antonio Costa erkjenner at landets sykehus er under «gigantisk press». Regjeringen takket mandag ja til hjelp fra Tyskland, etter at det ble registrert mer enn 300 dødsfall knyttet til covid-19 på ett og samme døgn.

Samtidig viste TV-bilder at ambulanser med pasienter sto ventende i kø utenfor Lisboas største sykehus. Tyskland bidrar med medisinsk personell, 150 feltsenger og respiratorer.

