Smittetrykket i Portugal har blitt blant verdens aller høyeste, og skolene i landet stenges nå i 15 dager, opplyser regjeringen.

Portugal har de siste to ukene påvist over 1.300 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, noe som plasserer landet i verdenstoppen – bare bak Israel.

Torsdag besluttet regjeringen å stenge skolene, som hittil har vært skånet fra den landsomfattende nedstengingen.

Regjeringen har vært skeptisk til tiltaket og vist til at det er barn som ikke vil få skikkelig mat, som verken har datamaskin eller internett, og mangler et eget rom eller noen som kan hjelpe dem med skolearbeidet.

(©NTB)

