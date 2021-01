Portugals folkevalgte stemte ja til aktiv dødshjelp

Nasjonalforsamlingen i Portugal har sagt ja til å avskaffe forbudet mot aktiv dødshjelp. Loven må godkjennes av landets president.

Fredagens avstemning ble holdt bak lukkede dører på grunn av koronarestriksjonene i Portugal. Landet har for tiden verdens høyeste smittetrykk.

Loven ble vedtatt med 136 mot 78 stemmer. Fire representanter avsto fra å stemme.

Fra før av har tre EU-land åpnet for medisinsk assistert dødshjelp, Belgia, Nederland og Luxembourg. Det er også tillatt i Sveits.

President Marcelo Rebelo de Sousa skal nå ta stilling til vedtaket. Han har ennå ikke sagt hva han mener om saken og kan velge mellom å godta vedtaket, sende det videre til en grunnlovsdomstol eller nedlegge veto.

Legger han ned veto, vil det etter alt å dømme bli overstyrt av en ny avstemning i nasjonalforsamlingen.

Den katolske kirke er motstander av lovforslaget.

Lovforslaget går ut på at voksne pasienter får tilgang til medisinsk assistert dødshjelp i tilfeller der de er under ekstrem lidelse og har skader som er uopprettelige. Leger og psykiatere må bekrefte beslutningen hvis det er tvil rundt pasientens evne til å ta et fritt og informert valg.

