PostNord nektet Chaya pakken sin før hun hadde kvittert med poten

Da Marie Halmgren skulle hente ut pakken som familievennen hadde adressert til hunden hennes Chaya, fikk hun problemer.

Det var en familievenn som er bosatt i England som ville overraske Marie Palmgren og hunden Chaya med en pakke, skriver Aftonbladet.se.

Hun adresserte pakken til Chaya Palmgren, og for å få utlevert pakken måtte den firbente signere pakken og vise legitimasjon, forteller Marie Palmgren til avisen.

Hun tok med seg hentelappen til utleveringsstedet til PostNord.

- Da sa de at Chaya må skrive under og vise legitimasjon. Jeg sa at det ikke gikk da hun er en hund og fikk som svar at «det er slik man må gjøre», sier Palmgren.

Hun hentet etter hvert Chayas registreringsbevis med ID-nummer og tok det med tilbake til PostNord. De fant så frem en stempelpute, slik at Chaya kunne gjøre et avtrykk med poten og pakken ble utlevert.

Palmgren forteller hun ble helt paff da hun skjønte hva som måtte til for å få pakken utlevert. PostNords pressetalsperson, Henrik Ishahara sier til avisen at det ikke er slik at hunder kan skrive kvittere for å hente ut pakker hos dem og at de skal se nærmere på hva som har skjedd.

