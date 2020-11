President Trump benådet Michael Flynn

USAs president Donald Trump benåder tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som i 2017 erkjente å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland.

– Det er en stor ære å kunngjøre at general Michael T. Flynn har blitt benådet. Gratulerer til ham og hans fantastiske familie. Jeg er sikker på at du nå får en helt fantastisk thanksgiving-feiring, skriver presidenten på Twitter.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Trump har snakket varmt om ham, også etter det ble kjent at han hadde samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

I januar varslet han imidlertid at han ville trekke tilståelsen. Flynns forsvarere har hevdet at FBI forsøkte å få ham i en felle ved lokke ham til å lyve, en såkalt «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk.

Justisdepartementet under ledelse av William Barr henla saken i mai, men en føderal dommer har rettet krav om ny gjennomgang av saken. Med Trumps benådning er saken nå tatt ut av rettssystemet.

Andre Russland-benådning

Tidligere i år omgjorde Trump fengselsstraffen til sin mangeårige venn Roger Stone.

Stone ble i februar dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, påvirket vitner og hindret Kongressens gransking av om Trumps kampanje samarbeidet med russerne før valget i 2016.

De to benådningene faller inn under en bredere strategi om å undergrave resultatene av Russland-granskningen, som førte til at en håndfull av Trumps allierte ble stilt for retten. Presidenten og hans støttespillere hevder stadig at den var politisk motivert.

Demokratisk kritikk

Sentrale demokrater beklager benådningen, som ifølge dem er både ufortjent og prinsippløs.

– Presidentens allierte har konstruert et nøye uttenkt narrativ der Trump og Flynn er ofrene, og grunnloven er underlagt presidentens innfall. Amerikanerne tok sterkt avstand fra dette da de stemte ut president Trump, sier Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus.

Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen, sier benådningen ikke er en overraskende, men likevel skurkaktig.

– Flynn erkjente seg skyldig i løgnene – to ganger. En benådning fra Trump forandrer ikke den sannheten, uansett hvordan Trump og hans allierte forsøker å gi et inntrykk av noe annet, sier Schiff.

(©NTB)

