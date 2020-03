President Trump forlenger de nasjonale anbefalingene om stenging og fysisk avstand til 30. april.

Det opplyste USAs president på en pressekonferanse, samtidig som han advarer om at landets dødsfall vil nå toppen om to uker.

– Ingenting vil være verre enn å erklære seier før seieren er vunnet. Det ville vært det største tapet av alle, sa presidenten under en pressekonferanse i Rosehagen i Det hvite hus søndag ettermiddag amerikansk tid.

– Derfor er det viktig de neste to ukene, og i løpet av denne perioden, at alle følger retningslinjene, sa presidenten ifølge The Guardian.

Presidenten antar antall døde som følge av koronaviruset vil nå toppen i USA om to uker.

De nasjonale anbefalingene oppfordrer folk til å holde seg hjemme og fraråder ansamlinger med mer enn ti personer.

Så langt er 2409 personer bekreftet døde som følge av viruset i USA, og over 136.000 er smittet.

