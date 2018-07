Presseorganisasjon ber Japan gjøre mer for å redde japansk gissel i Syria

Reportere uten grenser ber både Japan og verdenssamfunnet gjøre mer for å få frigitt en japansk journalist som ble bortført i Syria for tre år siden.

Jumpei Yasuda ble i juni 2015 meldt savnet etter at han dro inn i Syria for å dekke krigen.

I mars og mai 2016 dukket det opp bilder av ham på nettet, der han var iført en oransje fangedrakt og utstyrt med en plakat der det sto: «Hjelp! Dette er siste sjanse.»

Nylig offentliggjorde japanske medier en ny video av journalisten, datert 17. oktober 2017. Der forteller han at han har det bra, og at han snart håper å se familien sin igjen.

– Hvis videoens eksistens og datoen den ble filmet, blir bekreftet, styrker det vårt håp om å se Jumpei Yasuda i live igjen, sier Cedric Alviani, leder for kontoret til Reportere uten grenser i Øst-Asia.

– Mer enn noensinne ber vi japanske myndigheter og verdenssamfunnet om å jobbe for å sikre at journalisten settes fri før det er for sent, føyer han til.

Japanske medier har også sitert en syrisk mann som har fortalt at helsetilstanden til Yasuda er blitt verre.

Yasuda holdes angivelig fanget av den ytterliggående opprørsgruppa Jabhet Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten.

Han ble også bortført og senere sluppet fri av irakiske opprørere ved Falluja i 2004.

(©NTB)

