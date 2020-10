Prest blir ny president på Seychellene

Opposisjonen har vunnet presidentvalget på Seychellene for første gang siden uavhengigheten for over 40 år siden. Landets nye leder er presten Wavel Ramkalawan.

Ramkalawan vant valget med 54,9 prosent av stemmene, opplyste valgkommisjonen søndag. Han tilhører opposisjonspartiet Den demokratiske alliansen og er anglikansk prest. Sittende president Danny Faure fikk 43,5 prosents oppslutning, ifølge det offisielle resultatet. Seychellene ligger i Indiahavet utenfor Afrikas østkyst, og har i underkant av 100.000 innbyggere. (©NTB)