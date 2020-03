Primærvalget i New York utsettes til juni

New York-guvernør Andrew Cuomo. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Guvernør Andrew Cuomo utsetter primærvalget i New York til juni for å hindre at mange folk kommer sammen midt i koronautbruddet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Jeg tror ikke det er lurt å legge opp til at mange kommer til ett sted for å avlegge stemme nå, sa Cuomo på en pressekonferanse lørdag. Nominasjonsvalget skulle etter planen vært avholdt 28. april. Nå utsettes det til 23. juni, når delstaten likevel skal holde lokalvalg. New York følger dermed i sporene til minst ti andre delstater som har utsatt primærvalget, blant dem Ohio, Georgia og Louisiana. (©NTB)

Reklame Slik får du en perfekt hage