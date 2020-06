Prins Andrew avviser samarbeidsnekt i Epstein-etterforskning

Britiske prins Andrew avviser å ha nektet å samarbeide med politiet i etterforskningen av Epstein-saken.

Prinsen, som er dronning Elizabeths nest yngste barn, sier via sine advokater at han minst tre ganger har tilbudt seg å samarbeide med FBI i etterforskningen av hans tidligere gode venn Jeffrey Epstein, som var anklaget for menneskehandel og seksuelt misbruk av flere jenter og unge kvinner.

