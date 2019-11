Prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag etter sitt intervju om koblingene til domfelte Jeffrey Epstein.

Beslutningen gjelder for overskuelig framtid, ifølge en uttalelse fra prinsen onsdag.

I et sjeldent intervju med BBC lørdag sa prinsen at han hadde utvist «dårlig dømmekraft» da han fortsatte vennskapet med milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein.

Epstein, som allerede i 2008 ble dømt for å ha tvunget kvinner til å utføre seksuelle tjenester, ble pågrepet igjen i juli og tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok imidlertid sitt eget liv i fengsel før saken kom opp.

Prinsen sier i uttalelsen at han har stor sympati med Epsteins ofre. Han sier også at han er villig til å bistå politiet i videre etterforskning om nødvendig.

– Det har blitt klart for meg de siste dagene at omstendighetene rundt min tidligere tilknytning til Jeffrey Epstein er blitt en stor forstyrrelse for min families arbeid og det verdifulle arbeidet som foregår i de mange organisasjonene og veldedige stiftelsene som jeg er stolt av å støtte, heter det i uttalelsen fra prinsen.

Tidligere er Andrew blitt anklaget for å ha hatt sex med en 17-åring som angivelig mottok 15.000 dollar i betaling fra Epstein i 2001.

Prins Andrew nekter kategorisk å ha hatt sex med henne, men i britiske medier har han fått hard kritikk for å forsvare vennskapet med Epstein og for ikke å vise empati med ofrene for finansmannens virksomhet i BBC-intervjuet.

59 år gamle prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn og den 8. i arverekken til den britiske tronen.

(©NTB)