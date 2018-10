Prins Harry og kona hertuginne Meghan venter barn, opplyser Kensington Palace.

Terminen er i løpet av våren 2019, heter det i kunngjøringen fra Kensington Palace mandag.

«Deres kongelige høyheter setter stor pris på all støtte de har mottatt fra mennesker over hele verden siden bryllupet i mai, og gleder seg stort over å kunne dele den gode nyheten med folket», heter det i kunngjøringen.

Meghan og Harry giftet seg i mai, og kongetro briter har siden da ventet i spenning på om det snart skulle komme nyheter om at en ny kongelig baby var på vei.

Mandagens kunngjøring fra det britiske hoffet kom samme dag som hertugparet ankom Sydney i Australia på sitt første offisielle utenlandsbesøk sammen. Besøket varer i 16 dager, og etter Australia går ferden videre til Fiji, Tonga og New Zealand.

Ifølge Sky News sier Harry og Meghans talsmann at Meghans mor Doria Ragland svært glad og ser fram til å bli bestemor for første gang. På spørsmål om Meghans far Thomas Markle har blitt orientert om svangerskapet, svarer talsmannen «ingen kommentar».

(©NTB)

