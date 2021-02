Storbritannias prins Harry og hertuginne Meghan venter sitt andre barn, bekrefter en talsperson overfor britiske medier.

– Vi kan bekrefte at Archie skal bli storebror. Hertugen og hertuginnen av Sussex er overlykkelige over at de venter sitt andre barn, sier talspersonen til BBC.

Meghan (39) og Harry (36) trakk seg tilbake fra fremste linje i det britiske dronninghuset i fjor vår. De bor nå i Meghans fødeland, nærmere bestemt i California.

Deres sønn Archie, som fyller to år 6. mai, er nummer sju arverekkefølgen til den britiske tronen.

I fjor fortalte hertuginne Meghan at hun spontanaborterte i juli.

