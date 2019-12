Prins Philip (98) innlagt på sykehus

Dronning Elizabeths ektemann prins Philip er innlagt på sykehus i London.

98 år gamle prins Philip er innlagt på et sykehus i den britiske hovedstaden for observasjon og behandling for en tidligere tilstand, som et «føre var-tiltak», opplyser Buckingham Palace.

Det er ventet at han vil være innlagt noen dager, opplyser kongehuset.

Prins Philip var på kongefamiliens Sandringham-gods nær Norfolk, der dronningen og hennes familie pleier å tilbringe julen. Han ble ikke sendt med ambulanse til King Edward VII-sykehuset og det dreide seg ikke om noen akuttsituasjon, opplyser kongehuset.

Prinsen, som sluttet å delta på offentlige arrangementer i 2017, var innlagt på sykehus tidligere i år for å få gjennomført en hofteoperasjon. Han har de siste årene også hatt hjerteproblemer.

Prins Philip, som også har tittel som hertug av Edinburgh, giftet seg med Elizabeth i 1947. Han er den lengstsittende prinsgemalen i britisk historie.

