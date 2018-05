Prinsesse Charlotte og prins George blir brudepike og – svenn

De to eldste barna til prins William og hertuginne Kate får viktige roller når onkel Harry gifter seg lørdag. De to småtrollene har allerede erfaring.

I alt ti barn i alderen to til sju år skal delta under seremonien der prins Harry og Meghan Markle vies lørdag. Kensington Palace la onsdag ut listen over brudepiker og -svenner på Twitter.

I tillegg til prinsesse Charlotte (3) og prins George (4) står jentene Remi (6) og Rylan (7) på lista. De er døtrene til Benita og Darren Litt. Benita er en av bestevennene til Markle, som tilbrakte jula 2016 med familien Litt og er gudmor for jentene.

Lista bekrefter videre ryktene om at de tre barna til Jessica Mulroney også er med blant blomsterbarna. Ivy (4), Brian (7) og John (7) kom til England med foreldrene Jessica og Benedict tidligere i uka.

De andre på lista er fadderbarna til prins Harry og barn av hans næreste kamerater: Florence (3) er datter av Alice og major Nicholas van Cutsem, Zalie (2) er datter av Zoe og Jake Warren, mens Jasper (6) er sønn av Amanda Dyer og Mark Dyer.

Prinsesse Charlotte og prins George var blomsterbarn for ett år siden da tante Pippa Middleton giftet seg med James Matthews.

