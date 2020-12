Problemer for Pfizer – kan kun levere halvparten så mange vaksiner som forventet i år

Vaksineprodusenten Pfizer kan kun levere halvparten av vaksinene de hadde regnet med å levere før nyttår. Selskapet sliter med råvaretilgangen.

Wall Street Journal skriver at Pfizer bare kan levere 50 millioner vaksiner før nyttår, mens planen opprinnelig var å levere 100 millioner. Selskapet mener imidlertid leveranseproblemene ikke vil få konsekvenser for planen om å levere 1 milliard vaksiner i 2021.

– Oppskaleringen av forsyningslinjen for råvarer tok lenger tid enn forventet. Og det er viktig å understreke at utfallet av de kliniske forsøkene var noe forsinket i forhold til de tidlige anslagene, sier en talsperson for selskapet til avisen.

Leveranseproblemene kan blant annet få konsekvenser for Storbritannia, som har godkjent Pfizer-vaksinen og bestilt 40 millioner doser.

