Problemer for Snapchat

Tusenvis av brukere melder på andre sosiale medier om problemene.

Artikkelen oppdateres.

Ifølge Snapchats supports offisielle Twitter-konto er det mange som har problemer med å sende video og bilder med appen.

- Vi er klar over problemene og jobber med å få det fikset. Følg med for videre oppdateringer. Vi anbefaler alle fortsatt å være innlogget på sin konto, skriver de i en uttalelse på Twitter.

Det er altså ikke mulig å motta, eller å sende, bilder og videoer.

