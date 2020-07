Prognose: Overveldende flertall for russisk grunnlovsreform

De foreløpige resultatene fra folkeavstemningen i Russland viser et overveldende flertall for endringer av grunnloven, opplyser valgfunksjonærer.

Grunnlovsendringene åpner blant annet for at president Vladimir Putin kan få ytterligere to presidentperioder og dermed sitte til 2036 dersom han vinner kommende valg.

71 prosent har stemt for grunnlovsendringene, ifølge resultater etter at 15 prosent av stemmene er telt opp.

