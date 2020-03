Prognoser gir Joe Biden seier i Virginia, North Carolina og Alabama

Joe Biden ser ut til å vinne i Virginia, North Carolina og Alabama, mens Bernie Sanders ligger an til å vinne på hjemmebane i Vermont.

Det viser valgdagsmålinger som amerikanske medier siterer.

Valglokalene i Vermont og Virginia var de første som stengte under supertirsdag, hvor det er nominasjonsvalg i 14 delstater og 1.357 delegater skal fordeles.

Deretter stengte North Carolina, og så Alabama.

Prognosene viser at senator Sanders ut til å få flertallet av de 16 delegatene som skal fordeles i Vermont, mens tidligere visepresident Biden ser ut til å få et flertall av de 99 delegatene som skal fordeles i Virginia. I North Carolina skal det fordeles 110 delegater, og Biden ser ut til å få et flertall av disse.

Også i Alabama ser det ut til at Biden har trukket det lengste strået. Der skal det fordeles 52 delegater, og Biden ser ut til å vinne et flertall av disse, ifølge amerikanske medier.

