Protestene uteble da Biden ble tatt i ed

Til tross for trusler og dystre spådommer om store protester, er det ikke meldt om uro i forbindelse med at Joe Biden ble tatt i ed som president.

Med fanatiske Donald Trump-tilhengeres storming av kongressbygningen friskt i minne, var sikkerhetstiltakene i forbindelse med onsdagens presidentinnsettelse svært strenge.

Sikkerhetsstyrker hadde slått en jernring rundt hovedstaden, og også i andre amerikanske byer var tiltakene mange og strenge.

De store protestene uteble imidlertid, og foreløpig er det ikke meldt om større uro av noe slag.

Overvåket

Etter stormingen av Kongressen er overvåkingen av de høyreekstreme militsgruppene og andre potensielt voldelige miljøer trappet kraftig opp, og ifølge politiet ble det foretatt en og annen arrestasjon onsdag.

I enkelte miljøer, ikke minst innen den såkalte QAnon-bevegelsen, er skuffelsen stor over at Trump ikke fikk en ny periode og at han heller ikke rullet opp en satanistisk pedofiliring blant Demokratene og kastet partiets ledere i fengsel, slik konspirasjonsteorien ville ha det til at han kom til å gjøre.

FBI har fulgt nøye med på QAnon-tilhengerne og andre fanatiske grupper de siste ukene, og hadde derfor trolig god oversikt over hva som eventuelt kunne ventes av protester på innsettelsesdagen.

Oppildnet ikke

Trump selv gjorde heller ikke noe forsøk på å oppildne sine tilhengere i den korte talen han holdt da han forlot Det hvite hus.

– Vi vil komme tilbake i en eller annen form, forsikret han.

At Trump samtidig ønsket Biden lykke til, var trolig tungt å svelge for de mest fanatiske av hans tilhengere.

Tolv medlemmer av Nasjonalgarden ble tatt ut av tjeneste dagen før innsettelsen, etter å ha gitt uttrykk for ekstreme holdninger på nett og blitt koblet til høyreekstreme grupper.

(©NTB)

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her