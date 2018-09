Protester mot Trump på ettårsdagen for orkanen på Puerto Rico

Aktivister fra Puerto Rico markerte ettårsdagen for at Puerto Rico ble rasert av en orkan, med en demonstrasjon ved Donald Trumps landsted i Florida.

En lang rekke kjøretøy med puertoricanske flagg, kjørte lørdag sakte forbi Trumps landsted Mar-a-Lago på vei til en samling noen kilometer unna.

Under en brennende het sol samlet hundrevis av mennesker seg for å markere at det er ett år siden orkanen Maria feide over øya deres i Det karibiske hav og etterlot den i ruiner.

Med salsamusikk, plakater med slagord mot Trump og en stor ballong formet som Trump som baby var det god stemning under samlingen.

Strid om dødstallet

Myndighetene på Puerto Rico sier at rundt 3.000 mennesker mistet livet i forbindelse med orkanen, men så høye tall har Trump avvist, selv om de er basert på en seriøs studie gjort på George Washington University.

Ett år etter orkanen er mye av infrastrukturen ennå ikke gjenoppbygd, og store deler av øya var lenge uten elektrisitet. Titusener av puertoricanere ga opp og flyttet etter hvert til USA.

På samlingen i West Palm Beach var det stadige oppfordringer om å registrere seg for å stemme og møte fram til valglokalene ved mellomvalget i november.

Puertoricanerne har amerikansk statsborgerskap, og de har derfor rett til å stemme om de bor på fastlandet.

Ettertraktede velgere

Svært mange av dem kom til Florida etter orkanen, og de er derfor ettertraktede velgere for begge partier, men særlig for demokratene.

Men mange av dem er sinte på Trump fordi redningsarbeidet og gjenoppbyggingen gikk så tregt, og Trumps påstand om at dødstallet er jekket opp av myndighetene, har slått dårlig an.

Senator Bill Nelson, som står foran en hard valgkamp mot en republikansk utfordrer, var på plass. Han sa det ikke fins unnskyldning for situasjonen på Puerto Rico og kalte Trumps utsagn en fornærmelse.

Nelsons utfordrer, tidligere guvernør Rick Scott, er også ute etter puertoricanernes stemmer og reiste til San Juan på Puerto Rico for å markere ettårsdagen.

(©NTB)

