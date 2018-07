Protesterte mot deportasjon på flyet - asylsøker ble tatt av

Den svenske aktivisten filmet aksjonen der hun nektet å gå av flyet før den afghanske asylsøkeren ble tatt av flyet.

2,3 millioner mennesker har sett Erssons redningsaksjon på flyet. Nå hylles hun som en helt av mange. Saken har fått oppmerksomhet blant annet gjennom britiske The Guardian.

- Jeg gjør hva jeg kan for å redde en manns liv. Jeg beklager at en mann er i ferd med å dø, og at dere er mer bekymret for å miste flyet deres, sa Elin Ersson til medpassasjerer i den dramatiske videoen hun postet som live-sending på Facebook mandag.

Studenten har engasjert seg i aksjonen Sittstrejken i Göteborg som vil stoppe utvisningene fra Sverige til Afghanistan.

Hun hadde fått vite at en afghansk mann, som hadde fått avslag på sin asylsøknad, skulle deporteres til Afghanistan.

Nektet å sette seg



Dermed kjøpte hun en billett til flyet fra Gøteborg til Tyrkia, som mannen skulle sendes ut av Sverige med. Ombord i flyet fant hun ut at den aktuelle mannen ikke var med likevel. Derimot var en annen mann i ferd med å bli sendt ut av landet.

Ersson nektet å sette seg i setet. På den måten forsinket hun flyet. Hun krevde at den 52 år gamle afghaneren skulle gå av flyet.

Nettavisen viser en forkortet utgave av den totalt 14 minutter lange videoen. Hun fortalte på live-sendingen at asylsøkeren mest sannsynlig vil bli drept hvis han sendes tilbake til Afghanistan.

- Vi er med deg



- Vi er med deg, kan man høre folk si i videoen. Noen applauderte. Andre ba henne sette seg ned. Ersson ble også angrepet av en sint passasjer.

En annen sier til henne at «men ditt land har regler». Ersson svarer: - Ja, men jeg forsøker å endre de reglene. Det er ikke riktig å sende folk til helvete.

Det hele ender med at både Ersson og den 52 år gamle mannen går av flyet.





Kan få etterspill

Pressesjefen Hans Uhrus i Swedavia, som driver Landvetter flyplass i Gøtebort, bekrefter hendelsen overfor svenske Samtiden. Ersson sier i videon at hun ikke gjør noe galt. Det er feil. - Som passasjer må du gjøre som piloten sier, ellers blir du tatt av flyet, sier han. Kvinnen brøt mot regelverket ved ikke å adlyde piloten og kabinpersonalet slik at de kunne gjennomføre flygningen. Han sier det er for tidlig å si om saken får rettslige etterspill. - Det gjøres alltid en individuell vurdering, sier Uhrus.





