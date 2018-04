PST: Stadig flere norske fremmedkrigere blir drept

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at cirka 30 norsktilknyttede fremmedkrigere er blitt drept i Syria eller Irak.

Det viser ferske tall Nettavisen har fått av PST. PST har tidligere operert med om lag 20 drepte.

- Av de 100 menn og kvinner som har dratt til Syria og Irak, regner vi med at 30 er drept, 40 har returnert til Norge og 30 er fortsatt i Syria eller i Irak, men mange av de gjenværende har en usikker status. Flere av dem kan også være drept, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Bernsen presiserer at dette er cirka tall, og at situasjonen er uoversiktlig.

- Hovedtrekket er at veldig mange av fremmedkrigerne er døde etter hvert, sier Bernsen.

- Vanskelig å komme seg ut

Selv om kalifatet til terrororganisasjonen IS (Den islamske stat) har falt, er det relativt få norske fremmedkrigere som har vendt tilbake til Norge. Bernsen sier det er hovedsakelig tre grunner til dette.

- Det ene er at det er veldig vanskelig å komme seg ut fra konfliktområdet. Det andre er at her i Norge vil de bli pågrepet og risikerer lange fengselsstraffer og den tredje grunnen er at mange har dødd, sier Bernsen.

Videre forteller Bernsen at flere av kvinnene som har reist fra Norge til Syria og Irak, har født barn.

- Det er cirka ti kvinner som har dratt fra Norge for å tilslutte seg kalifatet. Vi har tidligere operert med ti barn med norsk tilknytning som er født der. Det tallet er nok høyere nå, sier han.

Bernsen sier disse barna mest sannsynlig fortsatt oppholder seg i enten Irak eller Syria.

- Vil kunne påvirke trusselen

I PSTs Trusselvurdering 2018 blir det vurdert som lite sannsynlig at en større andel av de norsktilknyttede fremmedkrigerne returnerer til Norge i det kommende året.

«Dersom personer som har oppholdt seg i Syria eller Irak, vender tilbake til Norge for å gjenoppta kontakten med ekstreme islamister her i landet, vil dette kunne påvirke trusselen i negativ retning,» lyder Trusselvurderingen.

Mest sett siste uken