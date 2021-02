Psykisk syke på dødscelle i Pakistan overført til sykehus

To psykisk syke fanger som ventet på fullbyrdelse av dødsdom i Pakistan, har i stedet fått dommene endret og er overført til sykehus.

Omgjøringen av dommene i Pakistans høyesterett beskrives som en milepæl blant aktivister som kjempet for forholdene til psykisk syke i landets fengsler. Begge de to syke ventet på å bli henrettet da dommene mot dem ble omgjort. Også for en tredje innsatt skal den planlagte henrettelsen vurderes.

Nå håper menneskerettsforkjempere på en endring i hvordan psykisk syke fanger kan få behandling i stedet for soning.

– Vi håper at føringene i loven blir slik at psykisk sydom blir oppdaget og behandlet i stedet for å bli oversett og fornektet, sier talsperson Ali Haider Habib fra organisasjonen Justice Project Pakistan.

Pakistan gjorde det enklere å bruke dødsstraff etter en skolemassakre i 2014. Siden den gang er over 500 mennesker henrettet i landet.

