Puerto får sin tredje guvernør på én uke

Justisminister Wanda Vázquez er onsdag tatt i ed som Puerto Ricos nye guvernør, etter en uke med politisk rot.

Vázquez, som i utgangspunktet takket nei til jobben, blir andre kvinne i den karibiske øygruppas historie som har oppgaven som guvernør. Hun tar jobben i stedet for statssekretær Pedro Pierluisi, som tok guvernøroppgaven etter Ricardo Rosselló, som trakk seg sist fredag etter politisk strid og krav fra folket om hans avgang.

Prøvde snarvei

Før omstridte Rosselló gikk av utnevnte han Pierluisi til statssekretær, slik at han ville bli den som overtok guvernørrollen, og fikk ham godkjent av Representantenes hus. Senatet var imidlertid på ferie, og fikk ikke stemt. Senatets godkjenning er nødvendig for å bli guvernør.

Dermed ble det klart ganske raskt at Pierluisi ikke ville få utrettet mye i jobben: To timer etter at han ble tatt i ed, sa han at han kun ville sitte i stillingen til onsdag når senatet igjen møttes. Onsdag slo høyesterett enstemmig fast at innsettelsen var grunnlovsstridig, og ga ham noen timer til å forlate kontoret og overlate stillingen til justisministeren.

Venter protester

Vázquez ønsket i utgangspunktet ikke stillingen, angivelig fordi hun har vært for nært assosiert med avgåtte Rossello, og det er ventet protester mot at hun nå tar over jobben etter ham.

Med sin ektemann dommer Jorge Díaz og datter ved sin side tok Vázquez likevel eden og ble guvernør tidlig onsdag kveld ved høyesterett. Hun kom ikke med noen offentlig kommentar etterpå, men i en pressemelding uttaler hun at hun fortsatt vil arbeide for å hjelpe sitt folk å finne sin vei på en ryddig og fredelig måte, og at hun lover å ta vervet med ydmykhet og engasjement.

– Puerto Rico trenger sikkerhet og stabilitet, sier hun.

