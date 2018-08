Putin ber Europa øke innsatsen for gjenoppbygging av Syria

Russlands president Vladimir Putin oppfordrer Europa til å bidra mer til gjenoppbygging av Syria slik at det blir lettere for syriske flyktninger å reise hjem.

– Det er viktig å øke den humanitære innsatsen i Syria, sa Putin etter å ha møtt Tysklands statsminister Angela Merkel i Meseberg utenfor Berlin lørdag.

Putin pekte på at det er nødvendig å legge til rette for å få bygge opp igjen det borgerkrigsherjede landet slik at syrere som er på flukt i utlandet, kan reise hjem.

– Det gjelder ikke bare flyktninger i Europa, men millioner av flyktninger i nabolandene Jordan, Libanon og Tyrkia, sa Putin.

– Flyktningstrømmen er en potensiell stor byrde for Europa. Men å legge til rette for at de kan returnere, krever bare noen enkle grep i Syria som å gjenoppbygge vanntilførsel og helsevesenet, la han til.

Assad-alliert

Russland er en av Assad-regimets nærmeste allierte, og landets militære intervensjon i Syria de siste årene har sørget for at president Bashar al-Assad har sikret makten sin.

Men i løpet av de siste månedene har Russland flyttet fokus fra bombeangrep til å opprette såkalte sikre soner for sivilbefolkningen slik at flyktninger kan vende tilbake til hjemlandet.

Angela Merkel har på sin side et stadig større press mot seg på hjemmebane etter at Tyskland åpnet sine grenser og tok imot hundretusenvis av flyktninger da flyktningstrømmen var på topp i 2015.

Drøfter FN-styrke i Ukraina

Merkel og Putin diskuterte flere saker i tillegg til Syria under lørdagens møte, blant annet muligheten for å opprette en fredsbevarende FN-styrke i det konfliktrammede Øst-Ukraina.

– Vi må innse at det ikke er en permanent våpenhvile, sa Merkel på en felles pressekonferanse med Putin.

Lørdagens møte er det første bilaterale møtet mellom de to etter at Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014.

Putin på sin side sa at han håper at en FN-styrke kan bidra til å skape fred i de ukrainske regionene som grenser til Russland.

Putin har under tidligere fredssamtaler om Ukraina der også Merkel har deltatt, for det meste talt de prorussiske opprørernes sak.

