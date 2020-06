Putin ber russerne stemme for en trygg framtid

President Vladimir Putin oppfordrer russerne til å stemme ja til hans foreslåtte grunnlovsendringer for å sikre stabilitet, sikkerhet og velstand.

I en TV-sendt tale noen timer før valglokalene skulle stenge, sa Putin at folk bør stemme for det landet de ønsker å videreføre til sine barn og barnebarn.

Han nevnte imidlertid ikke den omstridte endringen som kan åpne for at han kan stille til valg i to seksårsperioder til og eventuelt bli sittende helt fram til 2036.

– Vi stemmer for landet som vi ønsker å bo i, med moderne utdanning og helsevesen, med pålitelig sosial trygghet for borgerne, og med en effektiv regjering som står til ansvar for samfunnet, sa Putin.

Endringene vil også innebære at det flyttes mer makt til presidentembetet og nasjonalforsamlingen, samtidig som konservative verdier sikres, blant annet ved at det innføres et klart forbud mot likekjønnede ekteskap. Endringene skal også sikre russerne bedre pensjon og økt minimumslønn.

Valglokalene åpnet torsdag forrige uke og stenger onsdag kveld.

(©NTB)