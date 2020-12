Putin forbereder russerne på et nytt vanskelig år

President Vladimir Putin tror kampen mot koronapandemien fortsatt vil være en av de største utfordringene for Russland i året som kommer.

– Dessverre har vi ennå ikke greid å stanse epidemien helt, sa Putin i sin nyttårstale til det russiske folk.

Han ba alle om ikke å vike i møte med problemene.

– Kampen mot pandemien stanser ikke opp ett eneste minutt, la han til, og lovet at russerne vil få tilbake en normal hverdag såframt folk står sammen.

Putin hadde på seg en svart frakk over en hvit skjorte da han holdt den forhåndsinnspilte talen foran Kreml. Han erkjente at landet er rammet av en smittebølge nummer to og understreket at mange helsearbeidere vil være på jobb når andre deltar på nyttårsfeiringer.

Talen ble først sendt helt øst i landet, ni timer før den skulle på lufta i Moskva.

I motsetning til mange europeiske land har Russland unnlatt å innføre nasjonale nedstenginger i håp om at økonomien ville bli spart i kjølvannet av pandemien.

Samtidig har Russland lenge blitt kritisert for å underrapportere smitte- og dødstall. Nylig ble tallene oppjustert kraftig, basert på en undersøkelse av overdødeligheten i året som har gått.

Onsdag opplyste visestatsminister Tatjana Golikova at over 115.000 mennesker har dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset siden pandemien begynte.

(©NTB)

