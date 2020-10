Putin har invitert krigende utenriksministre til fredssamtaler

Russlands president Vladimir Putin har invitert utenriksministrene fra Armenia og Aserbajdsjan til fredssamtaler fredag, opplyser Kreml.

Konflikten mellom de to landene har blusset kraftig opp siden det brøt ut harde kamper i og ved Nagorno-Karabakh søndag for snart to uker siden.

Russland står på god fot med begge de to tidligere Sovjet-republikkene, men samarbeider tettest med Armenia.

Striden om Nagorno-Karabakh har vart i flere tiår. Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært kontrollert av armenske separatister siden en våpenhvile i 1994.

(©NTB)