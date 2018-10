Putin hevder IS har tatt hundrevis av gisler i Syria

IS har utvidet sin område ved Eufrat-elva i Syria, har tatt 700 gisler, flere av dem vestlige, og truer med å drepe ti hver dag, ifølge Vladimir Putin.

Nærmere 700 gisler er tatt av IS i en del av Syria som er kontrollert av USA-støttede styrker. Noen er allerede blitt likvidert, og IS truer med å drepe flere, uttalte den russiske presidenten under en konferanse i Sotsji torsdag.

Putin sa flere av gislene skal være amerikanske og europeiske statsborgere, og han sa at IS utvider sin kontroll over et område langs Eufrat-elva. Presidenten hevder IS har satt fram krav, melder Reuters.

– De har satt ultimatum, lagt fram spesifikke krav og advart om at dersom disse ultimatumene ikke blir oppfylt, så vil de likvidere ti mennesker hver dag. I forgårs likviderte de ti personer, sa Putin.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS tok IS rundt 700 gisler i Deir-al-Zor-provinsen etter å ha angrepet en flyktningleir i området. Angrepet fant sted 13. oktober, ifølge nyhetsbyrået, som også melder at IS-krigere skal ha bortført rundt 130 familier og fraktet dem til byen Hajin.

Amerikanske myndigheter viste tirsdag til at det er vanskelig å fjerne roten til problemet som fører til utbredelse av væpnede islamister i Syria, skriver Haaretz.

– Liten fremgang har blitt gjort når det gjelder å håndtere de underliggende forholdene som fører til voldelig ekstremisme, konstaterte USAs forsvarssjef Joseph Dunford under en konferanse.

