Putin-kritiker sluppet ut av fengsel

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er sluppet ut av fengsel etter å ha sonet i tre uker for å ha organisert demonstrasjoner mot regjeringen.

Den 42 år gamle Putin-kritikeren forlot fengselet sør for Moskva tidlig søndag morgen og tok seg tid til en kort prat med journalister på stedet før han satte seg i en bil som ventet på ham.

– I løpet av de femti dagene jeg har vært i fengsel, har jeg sett mer og mer bevis for at dette regimet er i fritt fall, sa Navalnyj, med henvisning til sakene rundt russisk etterretning i utlandet og den mislykkede oppskytingen av Sojuz-raketten tidligere denne uka.

– Hvis noen tror at arrestasjoner kan skremme eller stoppe oss, tar de feil, sa Navalnyj, og rettet en takk til de som har støttet ham.

Russiske myndigheter har ligget tett på Navalnyj, som ses på som en av president Vladimir Putins største rivaler, etter at sistnevntes oppslutning falt betraktelig som følge av den upopulære pensjonsreformen i landet.

Navalnyj var akkurat ferdig med å sone en annen fengselsdom på 30 dager for å ha arrangert en demonstrasjon i begynnelsen av året da han ble pågrepet mandag 24. september og dømt til nye 20 dager i fengsel.

Demonstrasjonene han ble dømt for å arrangere, skulle finne sted samtidig med lokalvalgene i Russland forrige måned. Der opplevde Putins regjeringsparti et sjeldent nederlag da partiets kandidater ble avvist av velgerne i minst to regioner.

