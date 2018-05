Putin og Assad møttes i Sotsji

Russlands president Vladimir Putin og Syrias Bashar al-Assad møttes torsdag i byen Sotsji sør i Russland, opplyser Kreml.

– Under møtet var det detaljerte diskusjoner mellom de to lederne, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

I et referat fra møtet heter det at de to lederne understreket viktigheten av å skape et rammeverk for en politisk løsning på konflikten i Syria.

– Syria har gjort framskritt i kampen mot terrorisme, noe som åpner døren for å påbegynne en politisk prosess, sier Putin ifølge møtereferatet.

Assad skal på sin side ha informert Putin om at han har besluttet å «sende en delegasjon til FN» for å diskutere mulige reformer i Syrias grunnlov.

Russland har vært en svært viktig alliert for Syria gjennom den sju år lange borgerkrigen i landet. Russland har gitt luftstøtte til Syria siden 2015, noe som har gjort at konflikten har vippet i Assads favør.

De to lederne møttes sist ved en russisk flybase i den sørlige syriske kystprovinsen Latakia, ifølge TASS. De to har møttes i Russland også i november 2017 og oktober 2015.

