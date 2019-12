Putin og Zelenskyj møtes i Paris

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, her under et besøk hos ukrainske styrker i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina, møter mandag Russlands president Vladimir Putin til fredssamtaler i Paris. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mye står på spill når de to presidentene Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin for første gang møtes i et forsøk på å gjenoppta fredsprosessen om Øst-Ukraina.

Utgangspunktet for mandagens toppmøte i Paris er den såkalte Minsk-avtalen fra 2015, da Russland og Ukraina ble enige om våpenhvile, tilbaketrekning av tunge våpen fra fronten og om å holde lokalvalg i den separatistkontrollerte Donbass-regionen. Avtalen ble brutt kort tid etter, og Tysklands daværende utenriksminister, nåværende president Frank -Walter Steinmeier lanserte da en noe forenklet versjon. Heller ikke den avtalen er etterlevd, og partene skal nå gjøre et nytt forsøk på å løse konflikten som har krevd over 13.000 menneskeliv de siste fem årene. Zelenskyj har sluttet opp om Steinmeier-planen og åpnet for utvidet selvstyre til de separatistkontrollerte og Moskva-vennlige områdene i Øst-Ukraina. Meningsmålinger tyder imidlertid på at han langt fra har støtte fra et flertall av ukrainerne i dette. Zelenskyj er også svekket politisk som følge av Ukrainas rolle i forbindelse med riksrettssaken som er underveis mot president Donald Trump i USA. USA har vært en trofast støttespiller for Ukraina, men Zelenskyj må nå trå varsomt både overfor Det hvite hus og republikanere og demokrater i Kongressen. Frankrikes president Emmanuel Macron, som ikke legger skjul på sin ambisjon om å bli Europas fremste leder, er vert for toppmøtet mellom Putin og Zelenskyj, men Tysklands statsminister Angela Merkel er også på plass i den franske hovedstaden. (©NTB)

