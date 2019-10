Putin rykker ut med forsvar av Trump

Donald Trump sa ikke noe kompromitterende i telefonsamtalen med Ukrainas president, mener Russlands president Vladimir Putin.

Putin viser til sammendraget Det hvite hus har offentliggjort fra telefonsamtalen mellom Trump og president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Trump ba under samtalen sin ukrainske motpart om å etterforske tidligere visepresident Joe Biden, som er favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg.

Trump skal også ha forsøkt å få Ukraina til å innlede korrupsjonsetterforskning av Bidens sønn Hunter Biden, som sitter i styret i et ukrainsk energiselskap.

Før den omstridte samtalen sørget Trump for å holde tilbake nærmere 2,3 milliarder kroner i lovet militærhjelp til Ukraina, uten å gi noen nærmere forklaring på hvorfor dette ble gjort.

Putin kan imidlertid ikke se at Trump gjorde noe galt da han ba Zelenskyj etterforske far og sønn Biden for korrupsjon.

– Jeg kan ikke se noe kompromitterende i samtalen mellom Trump og Zelenskyj, sier den russiske presidenten.

Demokratene i Kongressen er uenige med Putin og har innledet riksrettsprosess mot Trump.

