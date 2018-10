Putin-vennlig parti leder etter valget i Latvia

Det Russland-vennlige populistpartiet Harmoni ligger an til å få flest stemmer i valget i NATO-landet Latvia, viser valgdagsmålinger.

Partiet er på førsteplass med 19,4 prosent av stemmene, ifølge målingen fra Latvias statlige kringkaster. På andreplass ligger det EU- og NATO-vennlige partiet For utvikling med 13,4 prosent.

Valgdeltakelsen ligger an til å bli på drøyt 51 prosent.

En firedel av latviske velgere hadde ifølge målingene før valget ennå ikke bestemt seg, og utfallet ble dermed ansett som svært åpent.

Den sittende sentrum-høyre-regjeringen har fått skryt for å ha fått økonomien på rett kjøl, men populariteten er dalende.

– Velgerne er lei av det harde arbeidet som var nødvendig for å dra Latvia ut av finanskrisen i 2008. Nå vil velgerne ha et nytt ansikt. Dagens statsråder er ikke underholdende nok. Det er her populismen kommer inn, sier statsviteren Filips Rajevskis.

Harmonis kjernevelgere har lenge vært Latvias russiske minoritet, som utgjør en firedel av landets nesten 2 millioner innbyggere. Men i år frontes partiet av etniske latviere.

Harmoni har vært størst i samtlige av de tre siste valgene, men kom aldri i regjering fordi de ingen ville samarbeide med dem. Dette kan endre seg denne gangen. Det populistiske KPV LV-partiet, ledet av tidligere skuespiller Artuss Kaimins, er en potensiell partner.

– KPV LV er en skyggegren av Harmoni, som ikke lenger er alene i sin higen etter makt, sier politisk analytiker Marcis Bendiks.



