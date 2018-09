Putin vil ha fredsavtale med Japan

Russland og Japan har aldri inngått fredsavtale etter andre verdenskrig, men president Vladimir Putin mener at tiden nå er inne.

– La oss inngå en fredsavtale uten forbehold. Den bør undertegnes innen utgangen av året, sa den russiske presidenten under et økonomisk toppmøte i Vladivostok onsdag.

Blant tilhørerne var Japans statsminister Shinzo Abe, som har hatt en rekke møter med Putin i håp om å komme fram til en avtale.

En strid om øygruppa Kurilene, som sovjetiske styrker tok kontroll over etter Japans nederlag i andre verdenskrig, har til nå vært til hinder for en fredsavtale mellom de to landene.

Russland har navngitt de ubebodde øyene etter generaler fra daværende Sovjetunionen, noe Japan har protestert mot. Japan kaller øygruppen De nordlige territoriene.

(©NTB)

Mest sett siste uken