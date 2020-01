Putins statsministerkandidat godkjent av parlamentet

President Vladimir Putins foretrukne kandidat til ny statsminister, Mikhail Misjustin, er godkjent av statsdumaen i Russland.

Et stort flertall i underhuset, kjent som statsdumaen, stemte for å godkjenne Misjustin. Han har fram til nå vært sjef for det føderale skattevesenet.

Misjustin etterfølger Dmitrij Medvedev, som onsdag gikk av som statsminister for å la Putin gjennomføre foreslåtte endringer i grunnloven.

Det er uklart om Misjustin, som til nå har vært en relativt ukjent teknokrat, er en midlertidig løsning, eller om han kan bli utpekt som Putins etterfølger. Han har nesten ingen politisk erfaring fra før, og det har heller ikke vært kjent at han har hatt noen politiske ambisjoner.

Vektlegger økonomisk vekst

I en TV-sendt sesjon i parlamentet tidligere torsdag forsvarte Misjustin sitt kandidatur. Der vektla han å forbedre Russlands haltende økonomi og øke levestandarden for folk flest.

– Presidenten vil at kabinettet skal satse på økonomisk vekst og hjelpe til med å skape nye jobber. Økning i realinntekt er en prioritet for regjeringen, sa Misjustin.

Han sa også Russland hadde alle de nødvendige ressursene til å gjennomføre målene til presidenten.

Vil endre grunnloven

Medvedevs overraskende avgang ble kunngjort samme dag som Putin holdt sin årlige tale i nasjonalforsamlingen om rikets tilstand. I talen sa Putin at han ville avholde en folkeavstemning om endringer i grunnloven.

Putin vil gi nasjonalforsamlingen myndighet til å utnevne statsminister og regjeringsmedlemmer for å styrke nasjonalforsamlingens rolle. I dag er det presidenten som gjør dette.

Medvedevs beslutning om å gå av kan ifølge flere Russland-eksperter være en del av Putins prosess for å beholde en sentral maktposisjon. Presidentperioden hans utløper i 2024.

