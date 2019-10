Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab hevder at det nå er nok støtte i Parlamentet til å få vedtatt statsminister Boris Johnsons brexitavtale.

– Han har fått til en avtale. Der ser nå ut til at vi har nok støtte i Underhuset. Hvorfor har ikke Parlamentet fått dette gjennom? Det er det vi akter å gjøre neste uke, sier Raab til BBC.

Den britiske utenriksministeren legger til at han er overbevist om at Storbritannia som planlagt forlater EU 31. oktober.

Regjeringens brexitplanlegger Michael Gove er av samme oppfatning.

– Vi har både midler og evne til å forlate EU 31. oktober, sier han til Sky News.

Underhuset stemte lørdag for et forslag som tvang Johnson til å be EU om nok en utsettelse, noe han gjorde høyst uvillig.

Samtidig med at han ba om utsettelse i tre måneder, skrev han også et brev til EU-president Donald Tusk der han argumenterte mot en slik utsettelse.

Opposisjonen reagerte sterkt på Johnsons framgangsmåte.

– Johnson behandler parlamentet og rettssystemet med forakt, hevdet Labours finanspolitisk talsmann John McDonnell, som anklager den britiske statsministeren for arroganse.

