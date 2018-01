Rachael Denhollander var den første som gikk ut mot Larry Nassar. 155 fulgte etter

Ingen hadde våget å stå fram med navn mot legen som forgrep seg på unge jenter før Rachael Denhollander (33) gjorde det.

NEW YORK (Nettavisen): I rundt to tiår forgrep Larry Nassar seg på unge jenter. Han gjorde det under påskudd av at det var medisinsk behandling han ga dem. Nassar var lege ved Michigan State University og for det amerikanske turnlandslaget under fire olympiske leker.

Han fremsto som omsorgsfull og ga inntrykk av å bry seg om jentene. Det ene offeret ble misbrukt for første gang på sin 13-årsdag.

Han var voksen og ofrene var barn. Han var en autoritet og de var barn. Han manipulerte dem – de var barn.

Han fortalte Arianna Guerrero at han kunne se av kjønnshørene hennes at hun var ferdigvokst da hun var 13 år gammel. Amy Labadie konkurrerte med sår vagina etter behandling fra Nassar.

- Jeg rapporterte det. Michigan State University, skolen jeg elsket og stolte på, hadde frekkhet nok til å fortelle meg at jeg ikke forsto forskjellen på seksuelt misbruk og medisinsk behandling, forteller Amanda Thomashaw.

Andre som forsøkte å si ifra, ble trakassert i sosiale medier og utstøtt i vennegjengen. Noen opplevde at de ikke engang ble trodd av sine egne foreldre.

Det er ikke alltid det hjelper å si ifra.

Rachael Denhollander (33) gjorde det likevel. Under fullt navn. I lokalavisen The Minneapolis Star, sammen med et annet, anonymt offer. Først da begynte det å skje ting. Da kunne ikke lenger Michigan State University avfeie misbruket til Nassar som en misforståelse. Og journalister begynte å grave i saken.

Denne måneden fortalte 155 andre jenter om sine opplevelser som ofre for Larry Nassars misbruk. Vitnemålene var så sterke at Nassar etter rundt 50 av dem, ba om å bli skånet for flere fordi «de var mentalt ødeleggende» for ham. Dommer Rosemarie Aquilina hadde ingen sympati for legen og lot vitnemålene fortsette.

RACHAEL DENHOLLANDER ser direkte på Larry Nassar under innlegget.

Rachael Denhollanders historie ble den 156 som retten fikk høre. Dommeren omtalte den nå 33 år gamle kvinnen som «femstjernersgeneralen» for denne armeen av overlevende.

Den første jenta som sto fram under fullt navn mot Larry Nassar, ble dermed også den siste han fikk høre fra. Denhollander fortalte at hun var en 15 år gammel turner da hun gikk til Nassar for å få behandling for ryggsmerter.

- Han penetrerte meg, han befølte meg og så hvisket han spørsmål om hvordan det føltes. Han startet nedverdigende og ydmykende seksuelle handlinger uten mitt samtykke eller min tillatelse, sa 33-åringen, som sluttet med turn året etter.

RACHAEL DENHOLLANDER omfavnes av aktor Angela Povilaitis etter sitt innlegg.

Denhollander snakket i 36 minutter. Da hun var ferdig, fikk hun stående applaus.

Nassar fikk 40 til 175 års fengsel. Han skal først sone en dom på 60 år for barnepornografi, så det er rimelig å anta at 54-åringen aldri vil kunne misbruke en jente igjen.

- Jeg har nettopp undertegnet din dødsdom, sa Aquilina foraktfullt til Nassar etter domsavsigelsen.

Hun hadde et helt annet budskap til Rachael Denhollander.

- Du fikk dette til å skje. Du er det modigste mennesket jeg har hatt i min rettssal, sa dommeren.

Mest sett siste uken