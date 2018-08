Radioaktivt materiale på avveie i Malaysia

Malaysisk politi er på jakt etter et stjålet instrument som inneholder radioaktivt materiale. De frykter at stoffet kan bli brukt i en såkalt «skitten bombe».

Instrumentet, som brukes i industrien til å lete etter sprekker i metall, inneholder det radioaktive stoffet iridium-192. Det ble stjålet fra lasteplanet på en pick-up utenfor Kuala Lumpur 10. august, melder avisen New Straits Times.

En skitten bombe kan lages ved å blande radioaktive materialer med konvensjonelt sprengstoff og kan spre radioaktivitet over et stort område. Myndighetene frykter derfor at apparatet skal falle i hendene på militante grupper, skriver avisen.

Mazlan Mansor i det lokale politiet opplyser at det er satt i gang en etterforskning, men vil ikke gi flere detaljer. Statssekretær Azis Jamman i innenriksdepartementet bekrefter hendelsen, men sier at «alt er under kontroll».

To teknikere som transporterte instrumentet da det forsvant og anmeldte tyveriet, ble holdt tilbake av politiet etter hendelsen. Da det ble klart at etterforskningen ikke kunne knytte dem til saken, ble de satt fri.

