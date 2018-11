Politiet: Programleder og tidligere gjengleder er ikke død

Politiet i København avviser opplysningen om at den tidligere gjenglederen Nedim Yasar er død etter en skyteepisode mandag kveld.

Torben Svarrer i København-politiet opplyser til Ritzau at tilstanden til den tidligere gjenglederen fremdeles er kritisk etter at han ble skutt på åpen gate mandag kveld.

Tidligere tirsdag sa administrerende direktør og sjefredaktør Jørgen Ramskov i Radio24syv, hvor Yasar jobber som programleder, til Ekstra Bladet at den tidligere gjenglederen døde av skadene. Like før klokken 12 sier Ramskov til sin egen radiokanal at han fremdeles forholder seg til opplysningene de tidligere har formidlet.

Politiet fikk melding om skyteepisoden i Københavns Nordvestvarter klokken 19.38 mandag kveld. De opplyste mandag kveld at tilstanden til skuddofferet var kritisk.

Episoden skal ha skjedd kort tid etter en lanseringsfest for Yasars bok, som blir sluppet tirsdag. I boken forteller han om sitt liv i gjengmiljøet og om veien ut.

Yasar forlot gjengen Los Guerreros i 2012. Han ble deretter programleder i radio, samtidig som han har bodd på hemmelige adresser i frykt for å bli oppsøkt av personer med tilknytning til det kriminelle miljøet.

