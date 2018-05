Rajoy vil møte Catalonias nye regionpresident

Spanias statsminister Mariano Rajoy sier han vil møte Catalonias nye regionpresident Quim Torra.

– Jeg vil møte den nye regionpresidenten hvis han spør meg om det. Jeg er tilgjengelig for samtaler, sa Rajoy tirsdag kveld under et besøk i Bulgarias hovedstad Sofia.

Statsministeren legger til at det aldri vil bli etablert noen uavhengig katalansk republikk, noe Torra ønsker seg.

Uttalelsen kom etter at Torra under en pressekonferanse sammen med Catalonias avsatte regionpresident Carles Puigdemont i Berlin hadde bedt om et møte med Rajoy.

– Vær så snill, herr Rajoy, finn en dato og et sted, så skal vi være til stede. Ingen betingelser. La oss bare snakke ut om alt, sa Torra på pressekonferansen.

Torra ble mandag valgt til ny regionpresident av den katalanske folkeforsamlingen i Barcelona.

Torra dro til Berlin tirsdag for å snakke med Puigdemont og andre katalanske separatistledere som befinner seg der.

Catalonia gjennomførte 1. oktober folkeavstemning om uavhengighet, til tross for at spanske myndigheter på forhånd gjorde det klart at en slik avstemning var grunnlovsstridig.

Folkeavstemningen ga flertall for løsrivelse, og regionforsamlingen fulgte senere opp med å erklære uavhengighet. Forsamlingen ble da avsatt av den spanske regjeringen, og det ble utstedt arrestordre på Puigdemont og andre katalanske ledere. De anklages for oppvigleri og opprør.

