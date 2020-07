Rakett avfyrt mot USAs ambassade i Bagdad

En rakett ble søndag avfyrt mot USAs ambassade i Iraks hovedstad Bagdad, mens en annen ble forsøkt skutt mot en militærbase nord for byen.

Raketten som ble avfyrt mot USAs ambassade, såret et barn og ødela et hus, men den traff ikke ambassaden.

Samtidig ble et annet angrep mot Taji-basen nord for Bagdad avverget ved at en rakett og rakettutskytingsrampen ble beslaglagt, ifølge uttalelsen.

Både amerikanske og andre utenlandske styrker er stasjonert på basen.

