Rakettene regner over Libyas hovedstad – stort sykehus rammet

For andre dag på rad er Libyas hovedstad Tripoli rammet av kraftige rakettangrep. Et av byens største sykehus er truffet. FN reagerer sterkt.

Det er styrker fra den østlige delen i landet som står bak angrepet mot byen, ifølge den FN-støttede regjeringen.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet mot Al Khadra-sykehuset på det sterkeste.

– Han fordømmer også de pågående angrepene mot medisinsk personell, sykehus og medisinske bygninger, spesielt i en tid når det er avgjørende å hindre spredningen av covid-19-pandemien, sier generalsekretæren via sin talsmann.

Over 300 pasienter er innlagt på sykehuset, to av dem som følge av koronasmitte. Mange av de andre får behandling for splintskader og brannskader fra bomber.

